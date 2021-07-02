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Популярность ипотеки выросла среди россиян с низкими доходами
Экономика
Популярность ипотеки выросла среди россиян с низкими доходами
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 июля. Льготная ипотека стимулировала спрос на ссуды на территории России. После запуска программы малообеспеченные граждане стали чаще оформлять кредиты.

Согласно представленным данным, эффект от запуска государственной программы льготного ипотечного кредитования под 6,5% считается умеренным. Значительную роль сыграло уменьшение ключевой процентной ставки. В результате россияне с пониженными доходами стали оформлять кредиты все больше, передает «Коммерсантъ».

Доля заемщиков с финансами до 200 тысяч рублей в Москве и до 100 тысяч рублей в субъектах увеличилась с 5% на начало прошлого года, до 21% на начало текущего года. При этом размер собственных денежных средств в структуре спроса на новое жилье уменьшился, а объем ипотечных кредитов поднялся.

Правительство России решило продлить программу льготного ипотечного кредитования до 1 июля следующего года. Соответствующее решение принято по поручению президента страны Владимира Путина.

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ипотека программа доход
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