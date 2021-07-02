Песков: Путин положительно оценил прошедшую прямую линию

Москва, 2 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин весьма положительно оценил прямую линию, которая состоялась 30 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российский лидер уже дал необходимые поручения по итогам мероприятия.

«Президент оценил весьма положительно», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что никакая подготовка встречи главы России и президента Украины Владимира Зеленского не ведется. Соответствующее заявление Песков сделал во время брифинга.