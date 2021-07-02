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Британия и США намерены полностью вывести свои войска из Афганистана к 4 июля

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:35
Армия
Британия и США намерены полностью вывести свои войска из Афганистана к 4 июля
Федеральное агентство новостей

Кабул, 2 июля. Вашингтон и Лондон планируют полностью вывести свои военные контингенты из Афганистана к 4 июля, сообщили британские СМИ.

Британия намерена полностью вывести свои войска из Афганистана только после того, как это сделают США, сообщило издание Telegraph. Это связано с тем, что Вооруженные силы Соединенного Королевства в этой стране используют американские военные базы и инфраструктуру.

Ранее стало известно, что Вашингтон вывел из Афганистана уже треть своего военного контингента. Как сообщало американское центральное командование, из страны было вывезено порядка 300 грузовых самолетов с материалами. Кроме этого, 13 000 единиц оборудования будет утилизировано силами агентства материально-технического обеспечения минобороны США.

Ранее в США сообщили о завершении вывода американского контингента из Баграма. Авиабаза теперь должна быть передана афганским военным, однако в Вашингтоне не уточнили, когда именно это произойдет.

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