Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 13:51
13:43
Армия
Росгвардия проведет первые стратегические учения «Заслон-2021»
13:42
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Васильев призвал Черчесова уйти в отставку
13:41
Происшествия
Кремль осудил нападение на тамбовского активиста
13:41
Политика
Песков ответил на вопрос о признании нежелательными четырех европейских НПО
13:41
Общество
Посол Италии в Москве назвал условие для открытия границ с Россией
13:38
Политика
Песков объяснил, что может повлиять на участие Путина в Генассамблее ООН
13:38
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал, до какого возраста планирует дожить
13:35
Евро 2020
Более 200 тысяч болельщиков требуют переигровки матча Франция — Швейцария на Евро
13:32
Происшествия
Крупнейший нефтезавод в Румынии загорелся после мощного взрыва
13:31
Политика
Песков анонсировал региональную поездку Путина
Все новости

Кремль не получал письмо Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:20
Общество
Кремль не получал письмо Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 2 июля. Кремль не получил письма от президента МХАТа Татьяны Дорониной с просьбой уволить художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, им известно об этом письме из СМИ. Эта, по словам представителя Кремля, тема Министерства культуры России.

«Нет, мы не получали писем госпожи Дорониной. Мы знаем, что оно было опубликовано в СМИ. Само письмо мы не получали», — сказал чиновник в разговоре с журналистами.

В прессе распространилось письмо Дорониной, в котором она просит уволить Боякова и его команду. Как считает народная артистка, если худрук продолжит работать в театре, то от МХАТа имени Горького «не останется даже воспоминаний».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кремль не получал письмо Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа
песков бояков мхат доронина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru