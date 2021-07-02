Кремль не получал письмо Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа

Москва, 2 июля. Кремль не получил письма от президента МХАТа Татьяны Дорониной с просьбой уволить художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, им известно об этом письме из СМИ. Эта, по словам представителя Кремля, тема Министерства культуры России.

«Нет, мы не получали писем госпожи Дорониной. Мы знаем, что оно было опубликовано в СМИ. Само письмо мы не получали», — сказал чиновник в разговоре с журналистами.

В прессе распространилось письмо Дорониной, в котором она просит уволить Боякова и его команду. Как считает народная артистка, если худрук продолжит работать в театре, то от МХАТа имени Горького «не останется даже воспоминаний».