Песков опроверг подготовку встречи Путина и Зеленского

Москва, 2 июля. Никакая подготовка встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского не ведется. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в пятницу опроверг подготовку встречи двух лидеров. По его словам, соответствующая работа сейчас не ведется.

Владимир Зеленский ранее ответил российскому лидеру на высказывание о единстве народов, которое Путин озвучил в ходе прямой линии. Глава Украины заявил, что не считает украинцев и русских одним целым.