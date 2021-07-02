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Красовский не верит, что певица МакSим сможет выжить
Шоу-бизнес
Красовский не верит, что певица МакSим сможет выжить
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 2 июля. Журналист Антон Красовский прокомментировал тревожные новости о состоянии здоровья певицы МакSим. Артистка по-прежнему находится в искусственной коме.

Певица Марина Максимова (МакSим) уже несколько дней подключена к аппарату ЭКМО. Врачам потребовалось перевести артистку на новое оборудование после того, как стало понятно, что ИВЛ оказался неэффективен в случае звезды. В настоящий момент легкие Максимовой поражены уже на 80%, а врачи не торопятся делать обнадеживающие прогнозы.

Недавно лечение певицы обсудили в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Журналист Андрей Красовский стал одним из гостей эпизода. Корреспондент оценил шансы Максимовой на выживание и вынес неутешительный вердикт.

«Вот у вас программа называется «Певица МакSим: между жизнью и смертью». Но давайте будем честны: я прочитал, что МакSим уже подключена к аппарату ЭКМО. А выживаемость после аппарата ЭКМО составляет порядка 2%. То есть с вероятностью в 98% певица МакSим умрет», — заявил Красовский.

Стоит отметить, что журналист не имеет медицинского образования, а потому его выводы нельзя назвать достоверными. Тем не менее, судя по реакции в зале, слова Красовского возмутили зрителей шоу своей циничностью и пессимизмом.

Концертный директор певицы МакSим вспомнила о последнем разговоре с артисткой. Менеджер также обратилась к поклонникам звезды после упреков в безразличии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Красовский не верит, что певица МакSим сможет выжить
здоровье макsим коронавирус
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