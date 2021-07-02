Тотьмянина и Ягудин однажды забыли, что поженились

Москва, 2 июля. Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин поженились спустя шесть лет после начала отношений. Брак ничего не поменял в их жизни, но однажды они забыли, что поженились.

Тотьмянина заверила, что штамп в паспорте ничего не поменял в ее жизни. Напротив, появились даже проблемы. Фигуристке теперь приходится брать множество документов, чтобы доказать пограничникам при выезде за границу, что это ее дети.

«Помню, через пару лет мы вообще забыли, что женаты, и в какой-то момент, листая свои паспорта в аэропорту, одновременно увидели штамп в паспорте и очень этому удивились», — сказала 39-летняя фигуристка.

Супруги живут в мире и согласии, а ссорятся редко. В основном, размолвки случаются из-за разницы в представлении об идеальном отдыхе.

«Тане постоянно надо куда-то ехать, что-то смотреть, а я лучше у себя за городом в баню схожу, проведу время дома, а не романтический уикенд на море. Таня такая путешественница: села в машину и поехала во Францию, а я спокойно отпускаю, раз ей это нравится», — сказал Ягудин в интервью Tele.ru.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин вместе с 2009 года, но узаконили свои отношения только в начале 2016 года. У пары подрастают две дочери.