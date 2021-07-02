«Не Кремлю решать»: Песков прокомментировал слухи об отставке Черчесова

Москва, 2 июля. Решение об увольнении тренера сборной России Станислава Черчесова если и будет принято, то точно не в стенах Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Слухи об отставке Черчесова Песков прокомментировал в ходе беседы с журналистами. Сборная России по футболу заняла последнее место в группе на чемпионате Европы по футболу 2020 года и не смогла выйти в финальную стадию турнира.

«Не Кремлю принимать такие решения», — подчеркнул Песков.

По итогам заседания технического комитета РФС главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову было выражено доверие — об увольнении речи не идет. Однако в комитете подчеркнули, что результаты работы тренера все равно считаются неудовлетворительными.