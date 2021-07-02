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«Не Кремлю решать»: Песков прокомментировал слухи об отставке Черчесова

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:17
Политика
«Не Кремлю решать»: Песков прокомментировал слухи об отставке Черчесова
Global Look Press  /  firo Sportphoto/Ralf Ibing

Москва, 2 июля. Решение об увольнении тренера сборной России Станислава Черчесова если и будет принято, то точно не в стенах Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Слухи об отставке Черчесова Песков прокомментировал в ходе беседы с журналистами. Сборная России по футболу заняла последнее место в группе на чемпионате Европы по футболу 2020 года и не смогла выйти в финальную стадию турнира.

«Не Кремлю принимать такие решения», — подчеркнул Песков.

По итогам заседания технического комитета РФС главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову было выражено доверие — об увольнении речи не идет. Однако в комитете подчеркнули, что результаты работы тренера все равно считаются неудовлетворительными.

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Все новости / Политика / «Не Кремлю решать»: Песков прокомментировал слухи об отставке Черчесова
песков черчесов сборная россии по футболу
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