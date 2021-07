МВФ признал Судан бедной страной с крупной задолженностью

Хартум, 2 июля. Исполнительный совет Международного валютного фонда объявил, что последнее заседание прошло в пользу Судана — государство присоединили к инициативе в отношении бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ).

МВФ предоставит североафриканской республике 2,5 млрд долларов на 39 месяцев в виде грантов и займов под низкие проценты. Инициатива в отношении БСКЗ — соглашение между крупными международными кредиторами, заключенное в 1996 году, которое обеспечивает новый старт для бедных государств.

Долг Судана растет с 1970-х гг., после того как правительство прибегло к заимствованиям из международных фондов и у развитых стран для восполнения постоянного дефицита государственных доходов. Это стало препятствием для доступа Хартума к любой финансовой помощи со стороны банков и МВФ.

С середины 1980-х годов Судану отказывали в каких-либо грантах или займах, а международные учреждения ограничились лишь технической помощью в области услуг. Представитель экономического комитета политической коалиции «За свободу и перемены» считает, что присоединение Хартума к инициативе в отношении БСКЗ приведет к устойчивому росту экономики.

По его словам, Судан сможет списать обязательства перед организацией развитых стран-кредиторов «Парижский клуб», на которую приходится 85% внешнего долга государства. После многих лет изоляции и отказа в международной финансовой помощи инициатива интегрирует национальную экономику в мировую.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что организация поможет Хартуму восстановить республику после длительного периода нестабильности и экономических трудностей.

???????? Because of #Sudan’s commitment to reform under very difficult circumstances, the IMF and World Bank have decided the country is eligible for debt relief. If Sudan continues its progress, its debt could eventually drop by $50 billion to about $6 billion. pic.twitter.com/vWW1LaXEmm