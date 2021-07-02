МВФ признал Судан бедной страной с крупной задолженностью

Хартум, 2 июля. Исполнительный совет Международного валютного фонда объявил, что последнее заседание прошло в пользу Судана — государство присоединили к инициативе в отношении бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ).

МВФ предоставит североафриканской республике 2,5 млрд долларов на 39 месяцев в виде грантов и займов под низкие проценты. Инициатива в отношении БСКЗ — соглашение между крупными международными кредиторами, заключенное в 1996 году, которое обеспечивает новый старт для бедных государств.

Долг Судана растет с 1970-х гг., после того как правительство прибегло к заимствованиям из международных фондов и у развитых стран для восполнения постоянного дефицита государственных доходов. Это стало препятствием для доступа Хартума к любой финансовой помощи со стороны банков и МВФ.

С середины 1980-х годов Судану отказывали в каких-либо грантах или займах, а международные учреждения ограничились лишь технической помощью в области услуг. Представитель экономического комитета политической коалиции «За свободу и перемены» считает, что присоединение Хартума к инициативе в отношении БСКЗ приведет к устойчивому росту экономики.

По его словам, Судан сможет списать обязательства перед организацией развитых стран-кредиторов «Парижский клуб», на которую приходится 85% внешнего долга государства. После многих лет изоляции и отказа в международной финансовой помощи инициатива интегрирует национальную экономику в мировую.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что организация поможет Хартуму восстановить республику после длительного периода нестабильности и экономических трудностей.