Подводники Северного флота начали испытания вооружения в глубоком море

Североморск, 2 июля. Военнослужащие Северного флота РФ приступили к проведению испытаний вооружения подводных лодок в глубоководных районах Норвежского и Баренцева морей.

К мероприятию привлечены экипажи различных субмарин, в том числе четвертого поколения. Подводники приступили к испытаниям вооружения в плановом порядке и продолжат их осуществлять в течение нескольких дней.

Мероприятия проводятся на глубинах более 500 метров, которые являются предельными для многих современных субмарин, передает пресс-служба Северного флота РФ.

Ранее сообщалось, что на базу в Североморске приехала самая большая команда новобранцев. Военнослужащие прибыли на главный объект Северного флота РФ в рамках весеннего призыва 2021 года.