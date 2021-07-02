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Подводники Северного флота начали испытания вооружения в глубоком море

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:16
Армия
Подводники Северного флота начали испытания вооружения в глубоком море
wikipedia.org  /  Drguttorm / CC BY-SA 3.0

Североморск, 2 июля. Военнослужащие Северного флота РФ приступили к проведению испытаний вооружения подводных лодок в глубоководных районах Норвежского и Баренцева морей.

К мероприятию привлечены экипажи различных субмарин, в том числе четвертого поколения. Подводники приступили к испытаниям вооружения в плановом порядке и продолжат их осуществлять в течение нескольких дней.

Мероприятия проводятся на глубинах более 500 метров, которые являются предельными для многих современных субмарин, передает пресс-служба Северного флота РФ.

Ранее сообщалось, что на базу в Североморске приехала самая большая команда новобранцев. Военнослужащие прибыли на главный объект Северного флота РФ в рамках весеннего призыва 2021 года.

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