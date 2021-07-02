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Более 200 поддельных заявлений от пенсионеров выявили в Дагестане
Общество
Более 200 поддельных заявлений от пенсионеров выявили в Дагестане
Федеральное агентство новостей  / 

Махачкала, 2 июля. Пенсионный фонд Дагестана выявил более 200 поддельных заявлений об изменении способа и места доставки пенсии. Ведомством проверяется каждое такое обращение.

«К нам поступило более 200 обращений от пенсионеров, которые написаны якобы от их имени. Когда мы их проверили, оказалось, что ни одно из этих заявлений не написано пенсионером», — рассказал телеканалу ННТ управляющим республиканским пенсионным фондом Магомед Исаев.

Он напомнил, что с заявлением о смене способа и места доставки пенсии можно обратиться через клиентские службы или личный кабинет. В случае подтверждения личности пенсионера его обращение удовлетворяется в течение месяца, заверил Исаев.

Ранее ФАН сообщал, что житель Дагестана оказался обманутым телефонными мошенниками на 2,3 миллиона рублей. Звонивший ему злоумышленник представлялся сотрудником брокерской компании и предлагал через биржу инвестировать средства в приобретение криптовалюты, но, получив доступ к счету жертвы, вывел все средства.

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россия пенсии дагестан мошенничество
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