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Песков назвал странными слова Зеленского о флаге Украины на здании Госдумы

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:10
Политика
Песков назвал странными слова Зеленского о флаге Украины на здании Госдумы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин

Москва, 2 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о флаге на здании Госдумы.

Как отметил Песков, такие слова являются странными, их нельзя воспринимать позитивно.

«Россия с уважением относится к суверенитету Украины и не имеет желания разместить свой флаг на ее территории», — заявил представитель Кремля журналистам.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Однако украинский президент Владимир Зеленский не согласился с этим.

По мнению представителя Киева, у жителей двух стран много общего: родственники, часть истории, трагедии, победа над фашизмом. Однако они не являются одним народом. Он отметил, что если бы русские и украинцы были одним народом, над зданием Госдумы развевался бы украинский флаг. В Сети высказывание Зеленского осудили.

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