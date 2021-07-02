Песков назвал странными слова Зеленского о флаге Украины на здании Госдумы

Москва, 2 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о флаге на здании Госдумы.

Как отметил Песков, такие слова являются странными, их нельзя воспринимать позитивно.

«Россия с уважением относится к суверенитету Украины и не имеет желания разместить свой флаг на ее территории», — заявил представитель Кремля журналистам.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Однако украинский президент Владимир Зеленский не согласился с этим.

По мнению представителя Киева, у жителей двух стран много общего: родственники, часть истории, трагедии, победа над фашизмом. Однако они не являются одним народом. Он отметил, что если бы русские и украинцы были одним народом, над зданием Госдумы развевался бы украинский флаг. В Сети высказывание Зеленского осудили.