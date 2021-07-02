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Песков исключил введение локдауна в России на фоне пандемии коронавируса

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:09
Общество
Песков исключил введение локдауна в России на фоне пандемии коронавируса
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Москва, 2 июля. Введение локдауна в России на фоне распространения коронавирусной инфекции не обсуждается в Кремле.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чтобы и в дальнейшем избежать введения строгих ограничительных мер, гражданам необходимо проходить вакцинацию против коронавируса.

Правительство Москвы до этого также исключило возможность введения локдауна в российской столице. Городские власти намерены сделать все, чтобы новые ограничения не потребовались. Обстановка отличается от ситуации прошлого года, поскольку сейчас в России есть эффективная и безопасная вакцина.

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