Черчесов ответил на вопрос об отставке с поста главного тренера сборной России

Москва, 2 июля. Станислав Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала на домашнем ЧМ-2018, где уступила хорватам.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, отвечая на вопрос о возможной отставке, заявил, что в настоящее время остается на тренерском мостике и думает о матче против команды Хорватии в отборочном цикле ЧМ-2022.

«Здесь (на табличке. — Прим. Ред.) пока написано — Черчесов Станислав Саламович, главный тренер сборной», — сказал российский специалист в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он указал на то, что в настоящее время думает о матче Россия — Хорватия, который запланирован на 1 сентября.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в своем квартете. Команда победила сборную Финляндии (1:0), крупно проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).