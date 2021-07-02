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Рейсы из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться на Алтае из-за погодных условий

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:02
Происшествия
Рейсы из Москвы и Петербурга не смогли приземлиться на Алтае из-за погодных условий
pxhere.com

Горно-Алтайск, 2 июля. Аэропорт Горно-Алтайска не смог принять три самолета авиакомпании Nordwind, выполнявшие рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Они были перенаправлены в аэропорты соседних регионов.

Один из рейсов приземлился в Барнауле. Самолетом из Санкт-Петербурга летели 170 пассажиров, после посадки 22 человека сошли с рейса. В настоящее время самолеты уже вылетели из Барнаула в Горно-Алтайск. На данный момент в Горно-Алтайске солнечная летная погода.

Ранее самолет рейса Екатеринбург — Геленджик столкнулся с птицами при наборе высоты. Командир сообщил диспетчеру о случившемся и принял решение продолжить полет в пункт назначения.

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