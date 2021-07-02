Украина может столкнуться зимой с большими проблемами из-за газа

Киев, 2 июля. Предстоящей зимой Украина может столкнуться с серьезными проблемами из-за газа, заявил бывший министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Первый независимый".

Он обратил внимание, что "Газпром" сейчас не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить хранилища на отопительный сезон. По словам экс-министра, европейцы уже паникуют из-за высоких цен на голубое топливо, а украинские власти пока стараются не думать о грядущей зиме.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что газотранспортную систему страны в скором будущем ждут трудные времена. Он уверен, что объем поставок топлива через Украину сократиться после запуска "Северного потока — 2".

Тем временем спотовые цены на газ в Европе пробивают новые максимумы. Котировки голубого топлива вторую неделю подряд находятся на отметке выше 400 долларов за тысячу кубометров.