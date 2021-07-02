Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 13:50
13:43
Армия
Росгвардия проведет первые стратегические учения «Заслон-2021»
13:42
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Васильев призвал Черчесова уйти в отставку
13:41
Происшествия
Кремль осудил нападение на тамбовского активиста
13:41
Политика
Песков ответил на вопрос о признании нежелательными четырех европейских НПО
13:41
Общество
Посол Италии в Москве назвал условие для открытия границ с Россией
13:38
Политика
Песков объяснил, что может повлиять на участие Путина в Генассамблее ООН
13:38
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал, до какого возраста планирует дожить
13:35
Евро 2020
Более 200 тысяч болельщиков требуют переигровки матча Франция — Швейцария на Евро
13:32
Происшествия
Крупнейший нефтезавод в Румынии загорелся после мощного взрыва
13:31
Политика
Песков анонсировал региональную поездку Путина
Все новости

Украина может столкнуться зимой с большими проблемами из-за газа

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:10
Экономика
Украина может столкнуться зимой с большими проблемами из-за газа
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Киев, 2 июля. Предстоящей зимой Украина может столкнуться с серьезными проблемами из-за газа, заявил бывший министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Первый независимый".

Он обратил внимание, что "Газпром" сейчас не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить хранилища на отопительный сезон. По словам экс-министра, европейцы уже паникуют из-за высоких цен на голубое топливо, а украинские власти пока стараются не думать о грядущей зиме.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что газотранспортную систему страны в скором будущем ждут трудные времена. Он уверен, что объем поставок топлива через Украину сократиться после запуска "Северного потока — 2".

Тем временем спотовые цены на газ в Европе пробивают новые максимумы. Котировки голубого топлива вторую неделю подряд находятся на отметке выше 400 долларов за тысячу кубометров.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Украина может столкнуться зимой с большими проблемами из-за газа
украина газ энергетика кучеренко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru