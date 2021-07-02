Компенсации за отпуск получили 60 многодетных семей Ямала

Салехард, 2 июля. Программа поддержки родителей функционирует на территории округа семь лет. Расходы на проживание в отелях, пансионатах и ​​домах отдыха возмещаются один раз в три года.

Согласно представленным данным, на Ямале 60 многодетных семей получили компенсации на отдых и оздоровление с начала года. Например, семья Корякиных вторично воспользовалась господдержкой. Граждане выбрали для двухнедельного путешествия побережье Черного моря в текущем году. Просторный номер в крымском гостевом доме стоит 150 тысяч рублей на семь человек.

«Это действительно очень дорого. И мы в такие поездки выбираемся только благодаря помощи», — цитирует «Ямал-Медиа» слова матери шестерых детей Инги Корякиной.

Право на получение авансовых выплат имеют россияне с пятью и более детьми, а также многодетные малообеспеченные семьи. Остальные расходы возмещаются гражданам по возвращении из отпуска. Соответствующую поддержку получили 340 семей в прошлом году.

Россияне могут в июле дешево отдохнуть за рубежом. В продаже присутствуют путевки стоимостью 25 тысяч рублей на двоих за неделю. Одним из самых бюджетных направлений считается Турция.