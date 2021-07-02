Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 13:50
13:43
Армия
Росгвардия проведет первые стратегические учения «Заслон-2021»
13:42
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Васильев призвал Черчесова уйти в отставку
13:41
Происшествия
Кремль осудил нападение на тамбовского активиста
13:41
Политика
Песков ответил на вопрос о признании нежелательными четырех европейских НПО
13:41
Общество
Посол Италии в Москве назвал условие для открытия границ с Россией
13:38
Политика
Песков объяснил, что может повлиять на участие Путина в Генассамблее ООН
13:38
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал, до какого возраста планирует дожить
13:35
Евро 2020
Более 200 тысяч болельщиков требуют переигровки матча Франция — Швейцария на Евро
13:32
Происшествия
Крупнейший нефтезавод в Румынии загорелся после мощного взрыва
13:31
Политика
Песков анонсировал региональную поездку Путина
Все новости

Компенсации за отпуск получили 60 многодетных семей Ямала

  /   Обновлено: 02 июля 2021 12:59
Экономика
Компенсации за отпуск получили 60 многодетных семей Ямала
pixabay.com

Салехард, 2 июля. Программа поддержки родителей функционирует на территории округа семь лет. Расходы на проживание в отелях, пансионатах и ​​домах отдыха возмещаются один раз в три года.

Согласно представленным данным, на Ямале 60 многодетных семей получили компенсации на отдых и оздоровление с начала года. Например, семья Корякиных вторично воспользовалась господдержкой. Граждане выбрали для двухнедельного путешествия побережье Черного моря в текущем году. Просторный номер в крымском гостевом доме стоит 150 тысяч рублей на семь человек.

«Это действительно очень дорого. И мы в такие поездки выбираемся только благодаря помощи», — цитирует «Ямал-Медиа» слова матери шестерых детей Инги Корякиной.

Право на получение авансовых выплат имеют россияне с пятью и более детьми, а также многодетные малообеспеченные семьи. Остальные расходы возмещаются гражданам по возвращении из отпуска. Соответствующую поддержку получили 340 семей в прошлом году.

Россияне могут в июле дешево отдохнуть за рубежом. В продаже присутствуют путевки стоимостью 25 тысяч рублей на двоих за неделю. Одним из самых бюджетных направлений считается Турция.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Компенсации за отпуск получили 60 многодетных семей Ямала
компенсации отдых семья
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru