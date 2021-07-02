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Депутат раскрыл хитрый план Зеленского по максимально быстрому захвату народной земли
Экономика
Депутат раскрыл хитрый план Зеленского по максимально быстрому захвату народной земли
pxhere.com

Киев, 2 июля. Зеленский и его команда разработала хитрый план по максимально оперативному отъему земли у населения, и он уже вовсю осуществляется.

Простым украинцам не позволят продавать свою землю. За них это сделают люди Зеленского, предварительно отобрав у граждан их земельные участки за долги. Хитрый план украинского гаранта и его команды в прямом эфире телеканала «НАШ» раскрыл депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, попавший в опалу и исключенный из фракции за то, что не угодил американским партнерам Киева.

Парламентарий подчеркнул, что Зеленский и его команда с самого начала не собирались допускать простых крестьян и фермеров к рынку земли. Вся экономическая политика власти направлена на то, чтобы быстро отобрать земельные наделы в нужный момент, и он уже настал. Сначала украинцев загнали в колоссальные долги. Дубинский напомнил, что общий объем долга за услуги ЖКХ в этом году перевалил уже за 80 миллиардов гривен. Тем временем Верховная Рада еще в прошлом году приняла закон, позволяющий конфисковать имущество злостных неплательщиков. А таковым сейчас можно назвать каждого украинца. У каждой коммунальной компании, так или иначе принадлежащей олигархам, скоро появятся свои коллекторские отделы, которые и будут жестко выбивать долги. Конфисковать имущество можно только по решению суда, но клика Зеленского узурпировала и эту ветвь власти, так что на справедливость украинцам рассчитывать нечего.

Дубинский также отметил, что буквально на днях правящая партия приступила к последнему этапу реализации плана по захвату народной земли. Верховная Рада приняла закон, обязывающий землевладельцев выплачивать немалый налог за свои участки. На украинцев взвалили дополнительные расходы, которые практически никто не потянет. Не стоит забывать и того, что миллионы граждан сейчас работают за рубежом. У них просто нет возможности отслеживать ситуацию на родине и платить по счетам. Многие даже не узнают в итоге, что у них отберут землю за неуплату налогов, о которые они вряд ли слышали. Этот законопроект Рада приняла по-тихому, не привлекая лишнего шума.

Резюмируя, нардеп отметил, что власть отлично подготовилась к быстрому и болезненному для народа отжиму земли. Распродажа уже запущена. Зеленский и его команда лишат Украину ее последнего ценного актива в считанные месяцы.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил об угрозе голода из-за открытия рынка земли.

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