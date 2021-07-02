Экс-замглавы Росреестра по Ленобласти предстанет перед судом за мошенничество

Санкт-Петербург, 2 июля. Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего заместителя директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленобласти, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, экс-заместитель совместно с директором филиала и представителем одной из местных компаний незаконно получил право собственности на три земельных участка, расположенных на территории Меднозаводского участкового лесничества в Выборгском районе. Их общая площадь составляет 29 тыс. кв. м.

Для этого они внесли в Государственный кадастр недвижимости заведомо ложные сведения о локации земель. Ущерб от деятельности злоумышленников оценивается в 39 млн рублей. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Накануне в Москве задержали бизнесмена Виктора Батурина. В его отношении возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Вину мужчина не признает.