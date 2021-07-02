Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 13:49
13:43
Армия
Росгвардия проведет первые стратегические учения «Заслон-2021»
13:42
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Васильев призвал Черчесова уйти в отставку
13:41
Происшествия
Кремль осудил нападение на тамбовского активиста
13:41
Политика
Песков ответил на вопрос о признании нежелательными четырех европейских НПО
13:41
Общество
Посол Италии в Москве назвал условие для открытия границ с Россией
13:38
Политика
Песков объяснил, что может повлиять на участие Путина в Генассамблее ООН
13:38
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал, до какого возраста планирует дожить
13:35
Евро 2020
Более 200 тысяч болельщиков требуют переигровки матча Франция — Швейцария на Евро
13:32
Происшествия
Крупнейший нефтезавод в Румынии загорелся после мощного взрыва
13:31
Политика
Песков анонсировал региональную поездку Путина
Все новости

Экс-замглавы Росреестра по Ленобласти предстанет перед судом за мошенничество

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:00
Происшествия
Экс-замглавы Росреестра по Ленобласти предстанет перед судом за мошенничество
pixabay.com  /  Sang Hyun Cho

Санкт-Петербург, 2 июля. Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего заместителя директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленобласти, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, экс-заместитель совместно с директором филиала и представителем одной из местных компаний незаконно получил право собственности на три земельных участка, расположенных на территории Меднозаводского участкового лесничества в Выборгском районе. Их общая площадь составляет 29 тыс. кв. м.

Для этого они внесли в Государственный кадастр недвижимости заведомо ложные сведения о локации земель. Ущерб от деятельности злоумышленников оценивается в 39 млн рублей. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Накануне в Москве задержали бизнесмена Виктора Батурина. В его отношении возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Вину мужчина не признает.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Экс-замглавы Росреестра по Ленобласти предстанет перед судом за мошенничество
ленобласть мошенничество росреестр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru