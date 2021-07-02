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Буланова на посту депутата Госдумы хочет поддерживать пенсионеров, инвалидов и детей

  /   Обновлено: 02 июля 2021 12:59
Общество
Буланова на посту депутата Госдумы хочет поддерживать пенсионеров, инвалидов и детей
instagram.com  /  @buslya

Санкт-Петербург, 2 июля. Певица Татьяна Буланова — кандидат в депутаты Госдумы от партии «Родина» — хочет вернуть родному Петербургу традиции и атмосферу, а также поддержать малозащищенные слои населения.

Артистка опасается, что Северная столица теряет особую культуру, атмосферу и стиль. На посту депутата Госдумы знаменитость хочет сконцентрироваться на защите традиций Петербурга. Она убеждена в необходимости объединить неравнодушных граждан, которые готовы отстаивать интересы родного города.

«Поддерживать петербургские семьи и социально незащищенные слои населения — пенсионеров, инвалидов и детей. Петербургская семья должна быть в центре внимания властей. Петербургу нужно вернуть традиции, атмосферу и стиль», — приводит Piter.tv слова Булановой.

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что творческий взгляд является большим преимуществом для депутатов. По его мнению, Буланова — человек с большим опытом. И если артистка хочет добиваться для родины перемен в положительном русле, то ее решение занять депутатское кресло вызывает у Пригожина только уважение.

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выборы родина буланова
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