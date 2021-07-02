Тайник с оружием нашли сотрудники ФСБ в Мордовии

Саранск, 2 июля. Схрон оружия обнаружили сотрудники ФСБ по Мордовии при взаимодействии с региональным УФСИН и полицейскими. Предположительно, тайник организовали 10 лет назад.

Всего насчитывается 13 единиц оружия. В числе находок силовиков два автомата, несколько пистолетов, наган, карабин и четыре гладкоствольных ружья.

Тайник обнаружен в заброшенной постройке садового товарищества «Дружба». Как пояснили ФАН в УФСБ России по Мордовии, оружие принадлежало бывшим участникам саранской организованной преступной группы.

Ранее ФАН писал об ужесточении нелегального оборота оружия. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.