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Тайник с оружием нашли сотрудники ФСБ в Мордовии
Общество
Тайник с оружием нашли сотрудники ФСБ в Мордовии
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Саранск, 2 июля. Схрон оружия обнаружили сотрудники ФСБ по Мордовии при взаимодействии с региональным УФСИН и полицейскими. Предположительно, тайник организовали 10 лет назад.

Всего насчитывается 13 единиц оружия. В числе находок силовиков два автомата, несколько пистолетов, наган, карабин и четыре гладкоствольных ружья.

Тайник обнаружен в заброшенной постройке садового товарищества «Дружба». Как пояснили ФАН в УФСБ России по Мордовии, оружие принадлежало бывшим участникам саранской организованной преступной группы.

Ранее ФАН писал об ужесточении нелегального оборота оружия. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

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