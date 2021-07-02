Нефтегазовый прогноз от «Сбера» до 2050 года выдал доллару США излишне щедрые авансы

Глава «Сбера» Герман Греф озвучил цену на нефть в 2050 году в долларах США, судьба которых как мировой валюты висит на волоске.
Он выступил на Международном финансовом конгрессе (МФК) под эгидой Банка России, проходившем в онлайн-формате 30 июня, как раз во время путинской прямой линии, и поразил всех прогнозом по цене российской нефти марки Urals на 2050 год. Ни много ни мало — 26 долларов за баррель, треть от цены в 77 долларов, которую глава «Сбера» назвал «базовой». И это при сокращении объемов добычи тоже в три раза, а экспорта — в 4-5 раз. С газом ситуация, по мнению Грефа, будет немногим лучше: добыча к указанному рубежу снизится вдвое, а экспорт — втрое.
Площадка МФК — место серьезное, среди спикеров значатся и нынешний директор МВФ Кристалина Георгиева, и — на правах «хозяйки» — председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также «тэковский» вице-премьер РФ Александр Новак, экс-глава Нью-Йоркского ФРС Уильям Дадли и множество других авторитетных в финансовой среде фигур. Да и сам Герман Оскарович — птица далеко не низкого полета. Так что к этому прогнозу стоит прислушаться и присмотреться повнимательнее.
Тем более что эти цифры, которые «вызывают большую озабоченность», — как бы не личное мнение Грефа, а, по его словам, «оценка «Сбера», крупнейшего банка страны, — и в этом статусе они переданы правительству России. Не будем в этой связи вспоминать известную притчу про Ходжу Насреддина, ишака и падишаха, хотя 30-летний финансово-экономический прогноз в любом случае лежит за горизонтом событий и является, скорее, вариантом визионерства. Поразмышляем для начала о самой единице измерения, которая заложена в этот прогноз, — о долларе ФРС США.
Даже самые отъявленные оптимисты коллективного Запада и самые ярые сторонники однополярного мира Pax Americana сегодня отводят доллару в качестве «мировой валюты номер один» считанные годы. У пессимистов счет идет чуть ли не на месяцы, но по сути те и другие спорят между собой только о том, когда безнадежного уже пациента, находящегося в состоянии клинической смерти, отключат от систем искусственного жизнеобеспечения в виде животворящей многотриллионной эмиссии.
При этом «доктора», выносящие свой вердикт, исходят из соображений, неизвестных сверхобширной клиентеле «бакса», которой рассказывают о «контролируемой коме» и «стабильности». Но эта клиентела питает все меньше иллюзий относительно перспектив реанимации «живого покойника» и размера его реальных активов, а потому все больше склоняется к сценарию «дедолларизации» мировой экономики.
То есть, выбрав доллар в его нынешнем качестве как единицу измерения, эксперты «Сбера» и их заказчик допустили системную ошибку, которая сводит на нет всю проделанную ими работу — даже если прогноз строился исходя из актуальной «здесь и сейчас» системы ценовых координат.
А поскольку в том же направлении на той же площадке на следующий день 1 июля прозвучал и более близкий прогноз Банка России: «Средняя экспортная цена барреля российской нефти в 2021 году — 60 долл., в 2022-м — 55 долл., в 2023-м — 50 долл.», — становится понятным, что сделаны они на одной идейно-методологической платформе. И эта платформа — не секрет: нефть и газ должны быть изгнаны из мировой экономики «зеленой» безуглеродной энергетикой точно так же, как золото полвека назад было изгнано из мировых финансов зеленым «нефтедолларом». Даешь декарбонизацию!
Самое интересное здесь то, что президент России Владимир Путин к этому требованию… присоединился. Вот только «декарбонизация» ВМЕСТЕ с «дедолларизацией», а не ВМЕСТО нее, как следует из видений «Сбера», инициированных Германом Оскаровичем. Разница — одна буква, которая решает все.
Впрочем, и Греф, и Набиуллина озвучили на МКФ как раз то, что, видимо, и хотят услышать от них управляющие глобальными финансами. Мол, Россия не должна развивать свою нефтегазовую отрасль вследствие полной ее бесперспективности и неконкурентоспособности на мировом рынке, где вот-вот возобладают возобновляемые источники энергии, включая установки искусственного фотосинтеза с КПД преобразования солнечного света более 60% (максимум для нынешних «панелек» — 29%, средний — около 17%).
При таком технологическом прорыве (или при начале промышленной эксплуатации термоядерных установок) углеводородные энергоносители действительно могут быть отправлены в отставку — хотя сохранят свое значение (и, соответственно, ценность-стоимость) как сырье для химической промышленности. Беда только в том, что завтрашним хлебом сегодня не наешься, а до запланированного торжества «зеленой энергетики» — пока «семь верст до небес, и все — лесом».
В действующих же и даже в перспективных энергетических контурах, как выясняется, пока не обойтись не то что без газа и нефти, но даже без угля. А упомянутая выше безудержная эмиссия дензнаков только подливает масла в огонь роста мировых цен на эти виды сырья и производные от них товары.
Так что Россия пока усиливает свое влияние на рынках традиционных энергоносителей, а сегодняшние решения министров энергетики стран ОПЕК+ окажет на рынки нефти и газа куда большее влияние, чем прогнозы даже самых авторитетных финансистов.