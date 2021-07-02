Нефтегазовый прогноз от «Сбера» до 2050 года выдал доллару США излишне щедрые авансы

Глава «Сбера» Герман Греф озвучил цену на нефть в 2050 году в долларах США, судьба которых как мировой валюты висит на волоске.

Он выступил на Международном финансовом конгрессе (МФК) под эгидой Банка России, проходившем в онлайн-формате 30 июня, как раз во время путинской прямой линии, и поразил всех прогнозом по цене российской нефти марки Urals на 2050 год. Ни много ни мало — 26 долларов за баррель, треть от цены в 77 долларов, которую глава «Сбера» назвал «базовой». И это при сокращении объемов добычи тоже в три раза, а экспорта — в 4-5 раз. С газом ситуация, по мнению Грефа, будет немногим лучше: добыча к указанному рубежу снизится вдвое, а экспорт — втрое.

Площадка МФК — место серьезное, среди спикеров значатся и нынешний директор МВФ Кристалина Георгиева, и — на правах «хозяйки» — председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также «тэковский» вице-премьер РФ Александр Новак, экс-глава Нью-Йоркского ФРС Уильям Дадли и множество других авторитетных в финансовой среде фигур. Да и сам Герман Оскарович — птица далеко не низкого полета. Так что к этому прогнозу стоит прислушаться и присмотреться повнимательнее.

Тем более что эти цифры, которые «вызывают большую озабоченность», — как бы не личное мнение Грефа, а, по его словам, «оценка «Сбера», крупнейшего банка страны, — и в этом статусе они переданы правительству России. Не будем в этой связи вспоминать известную притчу про Ходжу Насреддина, ишака и падишаха, хотя 30-летний финансово-экономический прогноз в любом случае лежит за горизонтом событий и является, скорее, вариантом визионерства. Поразмышляем для начала о самой единице измерения, которая заложена в этот прогноз, — о долларе ФРС США.

Федеральное агентство новостей /

Даже самые отъявленные оптимисты коллективного Запада и самые ярые сторонники однополярного мира Pax Americana сегодня отводят доллару в качестве «мировой валюты номер один» считанные годы. У пессимистов счет идет чуть ли не на месяцы, но по сути те и другие спорят между собой только о том, когда безнадежного уже пациента, находящегося в состоянии клинической смерти, отключат от систем искусственного жизнеобеспечения в виде животворящей многотриллионной эмиссии.

При этом «доктора», выносящие свой вердикт, исходят из соображений, неизвестных сверхобширной клиентеле «бакса», которой рассказывают о «контролируемой коме» и «стабильности». Но эта клиентела питает все меньше иллюзий относительно перспектив реанимации «живого покойника» и размера его реальных активов, а потому все больше склоняется к сценарию «дедолларизации» мировой экономики.

То есть, выбрав доллар в его нынешнем качестве как единицу измерения, эксперты «Сбера» и их заказчик допустили системную ошибку, которая сводит на нет всю проделанную ими работу — даже если прогноз строился исходя из актуальной «здесь и сейчас» системы ценовых координат.

А поскольку в том же направлении на той же площадке на следующий день 1 июля прозвучал и более близкий прогноз Банка России: «Средняя экспортная цена барреля российской нефти в 2021 году — 60 долл., в 2022-м — 55 долл., в 2023-м — 50 долл.», — становится понятным, что сделаны они на одной идейно-методологической платформе. И эта платформа — не секрет: нефть и газ должны быть изгнаны из мировой экономики «зеленой» безуглеродной энергетикой точно так же, как золото полвека назад было изгнано из мировых финансов зеленым «нефтедолларом». Даешь декарбонизацию!

ФБА «Экономика сегодня» /

Самое интересное здесь то, что президент России Владимир Путин к этому требованию… присоединился. Вот только «декарбонизация» ВМЕСТЕ с «дедолларизацией», а не ВМЕСТО нее, как следует из видений «Сбера», инициированных Германом Оскаровичем. Разница — одна буква, которая решает все.

Впрочем, и Греф, и Набиуллина озвучили на МКФ как раз то, что, видимо, и хотят услышать от них управляющие глобальными финансами. Мол, Россия не должна развивать свою нефтегазовую отрасль вследствие полной ее бесперспективности и неконкурентоспособности на мировом рынке, где вот-вот возобладают возобновляемые источники энергии, включая установки искусственного фотосинтеза с КПД преобразования солнечного света более 60% (максимум для нынешних «панелек» — 29%, средний — около 17%).

При таком технологическом прорыве (или при начале промышленной эксплуатации термоядерных установок) углеводородные энергоносители действительно могут быть отправлены в отставку — хотя сохранят свое значение (и, соответственно, ценность-стоимость) как сырье для химической промышленности. Беда только в том, что завтрашним хлебом сегодня не наешься, а до запланированного торжества «зеленой энергетики» — пока «семь верст до небес, и все — лесом».

В действующих же и даже в перспективных энергетических контурах, как выясняется, пока не обойтись не то что без газа и нефти, но даже без угля. А упомянутая выше безудержная эмиссия дензнаков только подливает масла в огонь роста мировых цен на эти виды сырья и производные от них товары.

Так что Россия пока усиливает свое влияние на рынках традиционных энергоносителей, а сегодняшние решения министров энергетики стран ОПЕК+ окажет на рынки нефти и газа куда большее влияние, чем прогнозы даже самых авторитетных финансистов.