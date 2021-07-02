Король Иордании отправился в США, чтобы обсудить продление финансовой помощи королевству

Амман, 2 июля. Король Иордании Абдалла II отправился в США с официальным визитом, который продлится три недели. В рамках поездки у монарха запланирована встреча с президентом Штатов Джо Байденом.

Абдалла отбыл в США в сопровождении своей супруги — королевы Рании. Он станет первым арабским лидером, который проведет встречу с Байденом в Белом доме.

King Abdullah of Jordan will be the first Arab leader received by President Biden. "This is significant as it sends a strong message of support to the Jordanian monarch personally, and also to Jordan," says @MerissaKhurma. #MiddleEastAtWilsonhttps://t.co/N8EV3u11cD — The Wilson Center (@TheWilsonCenter) July 2, 2021

Рабочему визиту Абдаллы в Вашингтон будет предшествовать участие в экономическом форуме в Сан-Вэлли, Айдахо. Он пройдет в первую неделю июля, гостями мероприятия станут американские и международные политические лидеры, медийные персоны и предприниматели.

На время отсутствия короля замещать его в Иордании будет принц Фейсал бин Аль Хусейн, который ранее был приведен к соответствующей присяге в присутствии министров.

Ожидается, что главной темой переговоров Абдаллы с Джо Байденом станет возможное продление пакета финансовой помощи иорданской экономике со стороны США. Последняя такая мера подразумевала выделение Амману 6,4 млрд долларов в течение пяти лет.

На сегодняшний день Вашингтон — крупнейший источник экономической помощи для Иордании, который выделяет королевству по 1,5 млрд долларов ежегодно. При этом арабское государство входит в число стран, получающих наибольшую финансовую поддержку от американских властей.

WhiteHouse: Today, President Biden spoke with Jordan’s King Abdullah II to express his strong support for Jordan and to underscore the importance of King Abdullah II’s leadership to the United States and the region. pic.twitter.com/e83w7EwRNs — Lt. Andy Norris ???????????? (@LtAndyNorris) April 8, 2021

Вполне вероятно, что такое взаимодействие двух государств будет продолжено. Вскоре после апрельской попытки госпереворота, которая была предотвращена в Иордании, президент США подтвердил решительную поддержку королевства и монаршей семьи.

Срыв путча

4 апреля стало известно, что полиция задержала и поместила под домашний арест бывшего наследного принца Иордании Хамзу бин Хусейна. Члена правящей династии, а также ряд других высокопоставленных лиц задержали по подозрению в организации попытки свержения действующей власти.

Prince Hamzah’s alleged plan to overthrow King Abdullah II is a distraction from Jordan’s ongoing strategic and economic problems that do not have readily apparent solutions.https://t.co/W5T3f4oAXL — Foreign Policy (@ForeignPolicy) April 17, 2021

Утверждалось, что Хамзе удалось сплотить вокруг себя оппозиционные силы, включающие вождей некоторых арабских племен, а также высокопоставленных офицеров в службах безопасности. Помимо этого разведка заявила о заинтересованности в плане неких зарубежных структур.

Сам принц отвергал участие в заговоре.

«Я не являюсь участником какого-либо заговора или какой-либо заговорщической организации. <…> Больше невозможно выражать свое мнение или критиковать власти без запугивания, преследований или угроз. Иорданская власть считает, что ее личные интересы, ее финансовые интересы более важны, чем жизнь, достоинство и будущее десяти миллионов человек, которые здесь живут. <…> К сожалению, эта страна погрузилась в коррупцию, кумовство и недобросовестное управление, что привело к потере надежды», — заявил бин Хусейн.

После непродолжительного домашнего ареста принц был отпущен на свободу. Король Абдалла II заявил, что лично провел беседу с родственником и взял дело о его аресте под собственный контроль. Уже вскоре после этого Хамза появился на публике вместе с представителями монаршей династии.

Однако далеко не всем удалось отделаться «малой кровью». Экс-глава судебной власти Иордании Бассем Авадалла, обвиняемый в сговоре против короля, до сих пор находится за решеткой. Судебный процесс над чиновником начался в конце июня.

#Jordan : Former chief of Royal Court Bassem Awadallah led into court at start of first session of his trial over alleged coup plot in April - he is on trial with member of royal family Sharif Hassan bin Zaid - being billed as Jordan’s trial of century #باسم_عوض_الله #الأردن pic.twitter.com/BMFo38k34K — sebastian usher (@sebusher) June 21, 2021

Разбирательство уже назвали крупнейшим в истории государства, так как Авадалла является самым высокопоставленным правительственным должностным лицом в Иордании, когда-либо представавшим перед судом по таким обвинениям. При этом население страны положительно реагирует на тяжбу в отношении Авадаллы, которого ранее обвиняли в злоупотреблении связями и международным авторитетом для продвижения идеи приватизации государственных активов.

Примечательно, что среди «зарубежных структур», которых подозревали в причастности к попытке путча, упоминались и Соединенные Штаты. Бывший премьер-министр Катара Хамад бин Джассим Аль Тани заявлял, что план свержения Абдаллы II разрабатывался в Вашингтоне, а задействовать в нем планировалось несколько региональных государств. Причиной недовольства Белого дома королем Иордании могла стать критика Абдаллы в адрес «Авраамского договора» о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.