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Король Иордании отправился в США, чтобы обсудить продление финансовой помощи королевству
Весь мир
Король Иордании отправился в США, чтобы обсудить продление финансовой помощи королевству
wikipedia.org  /  European Parliament / CC BY 2.0

Амман, 2 июля. Король Иордании Абдалла II отправился в США с официальным визитом, который продлится три недели. В рамках поездки у монарха запланирована встреча с президентом Штатов Джо Байденом.

Абдалла отбыл в США в сопровождении своей супруги — королевы Рании. Он станет первым арабским лидером, который проведет встречу с Байденом в Белом доме.

Рабочему визиту Абдаллы в Вашингтон будет предшествовать участие в экономическом форуме в Сан-Вэлли, Айдахо. Он пройдет в первую неделю июля, гостями мероприятия станут американские и международные политические лидеры, медийные персоны и предприниматели.

На время отсутствия короля замещать его в Иордании будет принц Фейсал бин Аль Хусейн, который ранее был приведен к соответствующей присяге в присутствии министров.

Ожидается, что главной темой переговоров Абдаллы с Джо Байденом станет возможное продление пакета финансовой помощи иорданской экономике со стороны США. Последняя такая мера подразумевала выделение Амману 6,4 млрд долларов в течение пяти лет.

На сегодняшний день Вашингтон — крупнейший источник экономической помощи для Иордании, который выделяет королевству по 1,5 млрд долларов ежегодно. При этом арабское государство входит в число стран, получающих наибольшую финансовую поддержку от американских властей.

Вполне вероятно, что такое взаимодействие двух государств будет продолжено. Вскоре после апрельской попытки госпереворота, которая была предотвращена в Иордании, президент США подтвердил решительную поддержку королевства и монаршей семьи.

Срыв путча

4 апреля стало известно, что полиция задержала и поместила под домашний арест бывшего наследного принца Иордании Хамзу бин Хусейна. Члена правящей династии, а также ряд других высокопоставленных лиц задержали по подозрению в организации попытки свержения действующей власти.

Утверждалось, что Хамзе удалось сплотить вокруг себя оппозиционные силы, включающие вождей некоторых арабских племен, а также высокопоставленных офицеров в службах безопасности. Помимо этого разведка заявила о заинтересованности в плане неких зарубежных структур.

Сам принц отвергал участие в заговоре.

«Я не являюсь участником какого-либо заговора или какой-либо заговорщической организации. <…> Больше невозможно выражать свое мнение или критиковать власти без запугивания, преследований или угроз. Иорданская власть считает, что ее личные интересы, ее финансовые интересы более важны, чем жизнь, достоинство и будущее десяти миллионов человек, которые здесь живут. <…> К сожалению, эта страна погрузилась в коррупцию, кумовство и недобросовестное управление, что привело к потере надежды», — заявил бин Хусейн.

После непродолжительного домашнего ареста принц был отпущен на свободу. Король Абдалла II заявил, что лично провел беседу с родственником и взял дело о его аресте под собственный контроль. Уже вскоре после этого Хамза появился на публике вместе с представителями монаршей династии.

Однако далеко не всем удалось отделаться «малой кровью». Экс-глава судебной власти Иордании Бассем Авадалла, обвиняемый в сговоре против короля, до сих пор находится за решеткой. Судебный процесс над чиновником начался в конце июня.

Разбирательство уже назвали крупнейшим в истории государства, так как Авадалла является самым высокопоставленным правительственным должностным лицом в Иордании, когда-либо представавшим перед судом по таким обвинениям. При этом население страны положительно реагирует на тяжбу в отношении Авадаллы, которого ранее обвиняли в злоупотреблении связями и международным авторитетом для продвижения идеи приватизации государственных активов.

Примечательно, что среди «зарубежных структур», которых подозревали в причастности к попытке путча, упоминались и Соединенные Штаты. Бывший премьер-министр Катара Хамад бин Джассим Аль Тани заявлял, что план свержения Абдаллы II разрабатывался в Вашингтоне, а задействовать в нем планировалось несколько региональных государств. Причиной недовольства Белого дома королем Иордании могла стать критика Абдаллы в адрес «Авраамского договора» о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

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сша иордания абдалла
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