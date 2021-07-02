Мигранты избили, изнасиловали и убили 13-летнюю в Вене. Колонка Владимира Тулина

Вена, 2 июля. По сообщению австрийского издания Kronen Zeitung, полицией задержаны уже трое из четырех афганских мигрантов, изнасиловавших и убивших 13-летнюю Леони (ее фамилия не сообщается), чье тело было найдено в районе Вена-Донауштадт, прислоненное к дереву в траве. Кроме признаков изнасилования, на теле были обнаружены многочисленные гематомы (следы от ударов), а также следы удушения на шее.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Полиция через СМИ опубликовала фотографии убитой девочки и ее одежды. В результате она была опознана своими родителями, вместе с которыми жила в городе Тульн-ан-дер-Донау в 25 километрах к северо-западу от Вены, где посещала школу. Были опрошены все друзья и знакомые Леони, и в результате уже через день были задержаны подозреваемые афганцы. Инспектор Маркус Дитрих из Управления государственной полиции Вены сообщил: по результатам экспертизы установлено, что девочка была задушена. Убийство произошло в квартире или в доме, а тело привезено позже. Не исключено, что афганцы хотели выбросить его в реку, но их, возможно, кто-то спугнул. Также полицейский сообщил, что идет розыск четвертого афганца, причастного к преступлению.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Имена и даже инициалы афганцев не раскрываются. Известно, только, что им 23, 18 и 16 лет. Они прибыли в Австрию с целью получения политического убежища. Один из них уже был осужден за распространение наркотиков и преступления с применением насилия, однако даже после этого не был депортирован на родину. В принципе, должны были быть депортированы все четверо афганцев, так как их прошения о предоставлении убежища были отклонены.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Мать Леони — 40-летняя Мелани П. — в интервью изданию Heute заявила: