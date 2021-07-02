Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 13:49
13:43
Армия
Росгвардия проведет первые стратегические учения «Заслон-2021»
13:42
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Васильев призвал Черчесова уйти в отставку
13:41
Происшествия
Кремль осудил нападение на тамбовского активиста
13:41
Политика
Песков ответил на вопрос о признании нежелательными четырех европейских НПО
13:41
Общество
Посол Италии в Москве назвал условие для открытия границ с Россией
13:38
Политика
Песков объяснил, что может повлиять на участие Путина в Генассамблее ООН
13:38
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал, до какого возраста планирует дожить
13:35
Евро 2020
Более 200 тысяч болельщиков требуют переигровки матча Франция — Швейцария на Евро
13:32
Происшествия
Крупнейший нефтезавод в Румынии загорелся после мощного взрыва
13:31
Политика
Песков анонсировал региональную поездку Путина
Все новости

Мигранты избили, изнасиловали и убили 13-летнюю в Вене. Колонка Владимира Тулина
Общество
Мигранты избили, изнасиловали и убили 13-летнюю в Вене. Колонка Владимира Тулина
Федеральное агентство новостей  /  владимир тулин

Вена, 2 июля. По сообщению австрийского издания Kronen Zeitung, полицией задержаны уже трое из четырех афганских мигрантов, изнасиловавших и убивших 13-летнюю Леони (ее фамилия не сообщается), чье тело было найдено в районе Вена-Донауштадт, прислоненное к дереву в траве. Кроме признаков изнасилования, на теле были обнаружены многочисленные гематомы (следы от ударов), а также следы удушения на шее.

Мигранты избили, изнасиловали и убили 13-летнюю девочку. Колонка Владимира Тулина
Федеральное агентство новостей  / владимир тулин

Полиция через СМИ опубликовала фотографии убитой девочки и ее одежды. В результате она была опознана своими родителями, вместе с которыми жила в городе Тульн-ан-дер-Донау в 25 километрах к северо-западу от Вены, где посещала школу. Были опрошены все друзья и знакомые Леони, и в результате уже через день были задержаны подозреваемые афганцы. Инспектор Маркус Дитрих из Управления государственной полиции Вены сообщил: по результатам экспертизы установлено, что девочка была задушена. Убийство произошло в квартире или в доме, а тело привезено позже. Не исключено, что афганцы хотели выбросить его в реку, но их, возможно, кто-то спугнул. Также полицейский сообщил, что идет розыск четвертого афганца, причастного к преступлению.

Мигранты избили, изнасиловали и убили 13-летнюю девочку. Колонка Владимира Тулина
Федеральное агентство новостей  / владимир тулин

Имена и даже инициалы афганцев не раскрываются. Известно, только, что им 23, 18 и 16 лет. Они прибыли в Австрию с целью получения политического убежища. Один из них уже был осужден за распространение наркотиков и преступления с применением насилия, однако даже после этого не был депортирован на родину. В принципе, должны были быть депортированы все четверо афганцев, так как их прошения о предоставлении убежища были отклонены.

Мигранты избили, изнасиловали и убили 13-летнюю девочку. Колонка Владимира Тулина
Федеральное агентство новостей  / владимир тулин

Мать Леони — 40-летняя Мелани П. — в интервью изданию Heute заявила:

«Почему эти люди были в стране? Вина за убийство моей дочери лежит на политиках, которые закрыли глаза на свои же законы. Мой гнев безграничен. Мы купили красивый белый гроб, украшенный розами. Мы кремируем нашу девочку, а урну с пеплом оставим у себя. Так она останется с нами».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мигранты избили, изнасиловали и убили 13-летнюю в Вене. Колонка Владимира Тулина
мигранты австрия изнасилование тулин насилие над детьми
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru