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Украинский профессор предрек исчезновение страны после открытия рынка земли
Весь мир
Украинский профессор предрек исчезновение страны после открытия рынка земли
Федеральное агентство новостей  / 

С 1 июля на Украине открывается рынок земли. Владельцы сельскохозяйственных наделов смогут свободно их продать, а любой желающий гражданин Украины — купить, но в ограниченном объеме — не больше 100 гектаров. Правовед и политический деятель, народный депутат Рады трех созывов, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Виталий Журавский считает, что это приведет к исчезновению страны.

На Украине с 1 июля официально стартует приватизация земель сельскохозяйственного назначения, или земельная реформа. Сегодня землю могут купить только граждане Украины, однако уже с 2024 года начнется второй этап, представляющий интерес для юридических лиц и иностранцев. При этом киевская власть уже обещает конфискацию земли, купленной жителями Донбасса или Крыма или принадлежащей им, а также проверку всех контрактов не только нотариусами, но и спецслужбами.

Земельная реформа, напомним, стала одной из самых скандальных тем, сопровождающих президентство Владимира Зеленского. Максимально открытый рынок земли с возможностью одномоментной покупки до 200 тысяч гектаров, шантажируя Киев кредитами, продавливали некоторые государства Запада и Международный валютный фонд. Однако против такого откровенного захвата территории выступило большинство украинцев — около 65%. Под правительственными зданиями постоянно проходили акции протеста.

Кроме того, продажа земли иностранцам противоречила статье 13 конституции Украины. Испугавшись серьезных последствий, власти страны были вынуждены принять половинчатый закон. Формально этот документ запрещает передачу земли в иностранную собственность, но при этом оставляет для этого массу юридических и бюрократических лазеек. Уже с 2024 года размер торгуемых участков увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупателями могут стать юридические лица.

Украинский профессор предрек исчезновение страны после открытия рынка земли
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

Бывший депутат Рады Виталий Журавский считает, что иностранцы все равно найдут лазейки, чтобы выкупить украинскую землю.

«На первом этапе международные спекулянты скупят всю землю, а потом, когда ситуация в стране стабилизируется, продадут свои гектары крупным латифундистам — аргентинский вариант. А теперь я расскажу о лазейках, которые существуют. Верховная рада приняла закон, в котором сказано, что право «первой ночи», кроме арендатора, есть еще и у физического лица, у которого есть лицензия на разрубку полезных ресурсов. Получается, что никаких проблем, чтобы иностранным компаниям войти к ним в долю и получить доступ не только к ресурсам, но и к земле. Вспомните Великую Отечественную войну, во время которой фашисты срезали верхний слой чернозема и вместе с нашими девушками отравляли в Германию. Украинский закон позволяет это делать — срезать верхний слой и вывозить его», — сказал он.

Украинский профессор предрек исчезновение страны после открытия рынка земли
pixabay.com  / 

Кроме того, украинский профессор предрек исчезновение страны после открытия рынка земли.

«Во всех последних документах МВФ, которые подписал Киев, был пункт — продажа сельскохозяйственной земли. Речь идет про то, чтобы забрать ресурсы, а ресурсы Украины — земля и недра. Сегодня идет война против Украины и украинского народа! Если мы продадим иностранцам стратегические предприятия, недра, землю, то Украины как государства не будет», — резюмировал Виталий Журавский.

Предупреждение экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о возможном голоде в стране из-за вступившего в силу нового закона об отмене моратория на продажу земли иностранным компаниям может начать сбываться. Об этом ФАН заявили крымский политолог Владимир Джаралла и политический эксперт Александр Дудчак.

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