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«ФАН повсюду»: что происходит в Афганистане

  /   Обновлено: 02 июля 2021 15:01
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в Афганистане
ТАСС / JALIL REZAYEE  /  Nelvin C. Cepeda

Войска США могут покинуть Афганистан уже в ближайшие дни, задолго до установленного Джо Байденом срока — 11 сентября. Кроме того, 30 июня вывод своих контингентов завершили Германия и Италия. В это время, запрещенная в России террористическая организация «Талибан»1 начала масштабное наступление и сейчас контролирует около 40% территории страны, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.

Как будет ситуация развиваться дальше? Сколько времени понадобится талибам, чтобы полностью захватить страну? Как сложившейся обстановкой может воспользоваться Турция и в чем заинтересован Китай? Об этом и многом другом беседуем с автором Telegram-канала Colonelcassad, военным экспертом Борисом Рожиным.

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В выпуске: 

Смерть Дональда Рамсфелда — главного лоббиста интервенции США в Афганистан.

Зачем Вашингтон на самом деле вводил войска в исламскую республику?

Как сейчас развивается ситуация в Афганистане?

Сколько времени потребуется «Талибану» на полный захват страны, если не будет вмешательства извне?

Как складываются отношения талибов с Китаем и в чем заинтересован Пекин?

Как ситуацией в Афганистане может воспользоваться Турция?

Куда США направят выведенный контингент войск?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс. МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: что происходит в Афганистане
сша афганистан нато талибан борис рожин
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