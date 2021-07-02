Бизнесмен надругался над школьницей после посещения бассейна в Подмосковье

Раменское, 2 июля. Бизнесмен совершил половое насилие над 9-летним ребенком после совместного посещения частного бассейна в Раменском. Как стало известно ФАН, за сексуальные услуги, оказанные ребенком, он обещал расплатиться косметикой и конфетами.

В дежурную часть полиции 1 июля обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила, что над ее 9-летней дочерью надругался сосед. Преступление было совершено в одном из таунхаусов городского округа Раменское. На место преступления приехали следователи и сотрудники полиции. Они задержали 53-летнего мужчину.

По данному факту следователями ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

«Подозреваемый является крупным бизнесменом, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он живет по соседству с матерью потерпевшей, которая также имеет отношение к предпринимательской деятельности. Воспитывает дочь женщина одна. Мужчина увидел потерпевшую школьницу, которая гуляла с маленьким мальчиком, и пригласил их искупаться в бассейне своего дома».

Школьница и ее спутник не почувствовали в таком приглашении подвоха, ведь они прекрасно знали соседа. Они с удовольствием окунулись в прохладную воду.

«Через некоторое время девочка сказала, что замерзла. Подозреваемый вывел детей из воды, а затем поднялся с пострадавшей на второй этаж своей виллы и начал беседовать с ребенком», — дополнил источник.

Он попросил, чтобы школьница обнажилась, а за это действие пообещал приобрести для нее дорогостоящую косметику и конфеты. Девочка после недолгих раздумий согласилась и сняла с себя всю одежду. После этого бизнесмен стал гладить ее грудь и половые органы, а как только закончил свои сексуальные утехи, отпустил жертву домой.

Ребенок сразу же рассказала о случившемся родительнице. Сейчас педофил находится в местном изоляторе временного содержания. Он полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления. Если его вина будет доказана в суде, бизнесмену грозит до 20 лет лишения свободы.