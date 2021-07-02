Атмосферная Анапа: за что арендатор гостиницы обматерила туристов

Скандал, произошедший в Анапе, когда сотрудник гостиницы негативно отреагировала на просьбу постояльцев убрать собачью шерсть и песок из номера, стал одним из самых обсуждаемых в социальных сетях за последнее время. ФАН решил узнать, что произошло по факту и накажут ли женщину за такое обращение с клиентами.

Грязный люкс

Гостиница «Атмосфера», Анапа, первая пляжная линия. Средство размещения позиционирует себя достойно, есть номера категории люкс. Ценник очень даже ничего. За проживание там сейчас просят 3,5 тысячи рублей в сутки. А вот то, что полагается гостю за эти деньги, некоторых очень удивляет.

В номере, который сняли для проживания туристы из Москвы, все было совсем не как в «люксе». Грязь, песок, собачья шерсть, отваливающиеся розетки. Об этом они рассказали сотруднице отеля, которая является арендатором гостиницы. Только вот Татьяна на элементарную просьбу гостей отреагировала «с огоньком», точнее, забористым матом и агрессивным поведением. Женщина пояснила, что она тут «всем платит» и туристы должны быть довольны тем, что есть. Также сообщила, что в случае отказа от проживания деньги им она не вернет и свою правду доказать люди не смогут.

Ситуация произошла еще 28 июня, но узнали о ней накануне, когда видео с разговором постояльцев и сотрудницы отеля широко растиражировали социальные сети. Сотрудники полиции при мониторинге информации в интернете наткнулись на этот материал. Организовали проверку. Она продолжается до сих пор. Известно, что женщину уже оштрафовали.

А что министерство?

Редакция ФАН связалась с региональным министерством туризма и курортов Краснодарского края. Там подобное поведение женщины раскритиковали и сообщили о том, что считают его недопустимым. Рассказали, что сотрудница гостиницы принесла извинения гостям. Будет ли проведена проверка по линии министерства, мы обсудили в врио министра Марией Золотухиной.

«Министерство не наделено контрольно-надзорными полномочиями в отношении средств коллективного размещения. У нас нет полномочий, как у органа исполнительной власти, проводить проверку. У нас есть функционал федеральных органов, которые осуществляют контрольно-надзорную деятельность, мы организовали эту работу в рамках межведомственного взаимодействия, но прямых полномочий по составлению протоколов и определению наказания у нас нет», — рассказала ФАН Мария Золотухина, врио министра курортов и туризма Краснодарского края.

Сама героиня скандального видео от комментариев по телефону отказалась, но в разговоре чувствуется — нервничает, и отвечает с тем же «напором», что и туристам. Однако ранее, при «объяснениях» с полицией женщина пояснила, что сорвалась на гостей в порыве усталости и гнева.

Позиция туристов

Редакция ФАН нашла и туристок, которых так «тепло» приняли в анапском Джемете. В беседе с нашим корреспондентом одна из отдыхающих рассказала свою версию произошедшего.

«Мы забронировали номер за 3000 рублей, но, когда приехали, она нам заявила, что мы опоздали и номер уже сдан, предложила другой — уже за 3,5 тысячи в сутки. Мы сказали, что или снимаем на тех условиях, о которых договаривались, либо уезжаем. Она согласилась», — рассказала ФАН Валентина, туристка из Москвы.

Женщина отмечает, что регистрировать Татьяна их не стала, попросила просто передать деньги и идти заселяться. Вот только в процессе заселения возникли проблемы. Когда они вызвали сотрудницу гостиницы в номер, то одна из девушек встретила ее в дверях, две другие лежали на разных кроватях и обсуждали происходящее. Только вот по версии представительницы средства размещения они целовались и чуть ли не оргию устроили.

«Но, видимо, у нее швабра не писала в тот момент, когда мы «целовались». Нам уже по 40 лет, у нас дети… Какие целовашки? Мы абсолютно традиционной ориентации», — поделилась Валентина.

Сотрудники полиции связались с девушками только 1 июля, когда обо всем стало известно широкой общественности. Огласке способствовал известный на Черноморском побережье блогер Юрий Озаровский, который рассказал подробности произошедшего на своем YouTube-канале. А девушки после скандальной ситуации уехали в Геленджик и даже заявление в полицию писать не стали. Но после проведения проверки стражи порядка обещали связаться с туристками и рассказать, как написать заявление, чтобы вернуть свои кровные. А это, все-таки, 12 тысяч рублей. Они даже предлагали заплатить ей за сутки и вернуть хотя бы 9 тысяч. Но «главная по отелю» отказалась от этого предложения. Она, вообще, стояла на том, что гости постоянно хотят сэкономить и получить большее за меньшие деньги. Только не в финансах тут проблема была — говорят уже бывшие ее постояльцы.

«Мы уехали в Геленджик, где сняли номер почти в два раза дороже — за 22 тысячи суммарно. С деньгами проблем нет. Но там у нас и паспорта спросили, и все оформили как полагается, квитанцию дали. Мы понимаем, что мы здесь не пустое место. В отличие от «Атмосферы», где мы даже зоны ресепшен не увидели… Не знаю, может, эту функцию выполнял белый стул у входа», — рассказала Валентина.

По мнению девушек, еще одной причиной такого поведения «хозяйки» могло быть и то, что они указали ей на несоблюдение антиковидных мер в отеле. Но при изучении популярного сервиса по бронированию жилья туристки увидели, что там указано — в «Атмосфере» все с этим в порядке. Правда, вот, на деле, по их мнению, все было иначе.

Сервис «на уровне»

Курорты Краснодарского края — любимое место миллионов россиян, только вот сервис порой, а иногда и очень часто, там хромает. Такие ситуации авторитета им не добавляют. Комментаторы в социальных сетях пишут, что бесконечное хамство отмечается не только в Анапе, но и других туристических локациях. Здесь же вспомнили и про огромный ценник на все подряд и неоправданные ожидания от отдыха. Но особого выбора у многих просто нет. Границы открыты далеко не все, а Кубань, хоть и с ограничениями, но принимает гостей.

Ранее ФАН писал о том, что с 1 июля и 1 августа в Краснодарском крае вводятся новые ограничения на размещение туристов в гостиницах и отелях.