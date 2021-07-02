«Террор по-американски»: как тюрьмы США ломают невиновных российских граждан

В новом выпуске «Террора по-американски» Мира Тэрада рассказала об ужасах, которые творились с ней в тюрьме США. Девушка заявила, что произошедшее можно сравнить с событиями, описанными в «Побеге из Шоушенка» или «Архипелаге ГУЛАГ».

Напомним, что россиянка пробыла в американской тюрьме 888 дней. Ее осудили по ложному обвинению и незаконно экстрадировали в США из Финляндии. Даже после истечения 46 месяцев Мире отказали в возвращении в Россию.

С помощью Фонда защиты национальных ценностей и правозащитников МИД страны девушку удалось вернуть на родину. Теперь она может открыто рассказать правду о страшных событиях, происходивших с ней.

В интервью Мира призналась, что в ее адрес со стороны американских структур поступали запугивания и угрозы. Также она подвергалась настоящим пыткам: как моральным, так и физическим.

Подробности жестоких расправ и неприкрытой лжи правоохранительных органов США, направленной против россиянки, расскажет сама Мира Тэрада в эксклюзивном проекте ФАН и Фонда борьбы с репрессиями.