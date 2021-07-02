Инвестиционный приток в Россию за неделю составил 70 млн долларов

Москва, 2 июля. Денежный приток в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации, за неделю с 24 по 30 июня составил 70 млн долларов, сообщила компания BCS Global Markets.

Неделей ранее в России был зафиксирован отток инвестиций. По данным компании, его объем составил 60 млн долларов.

Чистый приток капитала в акции российских компаний со стороны фондов составил 20 млн долларов по сравнению с ушедшими ранее 10 млн долларов. В облигациях за отчетный период наблюдался приток капитала на уровне 50 млн долларов по сравнению с оттоком аналогичного объема средств неделей до.

Аналитики ранее отмечали снижение притока финансов на развивающиеся рынки. Они объясняют тенденцию рядом причин, среди которых укрепление доллара к корзине высокодоходных валют.