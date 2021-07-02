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Житель Ленобласти заметил на берегу Финского залива отдыхающего тюленя

  /   Обновлено: 02 июля 2021 12:00
Общество
Житель Ленобласти заметил на берегу Финского залива отдыхающего тюленя
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Санкт-Петербург, 2 июля. Орнитологу-любителю посчастливилось увидеть отдыхающего тюленя на южном побережье Финского Залива в заказнике «Лебяжий».

Балтийский серый тюлень принимал солнечные ванны и не обращал на прохожих никакого внимания. Краснокнижное животное лениво лежало на большом камне, что позволило орнитологу Вячеславу Заметня сделать несколько редких кадров.

Балтийский тюлень — это исчезающий подвид ластоногих. Млекопитающие занесены в Красную книгу России.

Ранее рыбаки освободили пеструю нерпу из рыболовной лески. Ласты ларги-подростка оказались переплетены леской, а губу и плавник прокололи крючки.

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