«Вначале я заплакала»: жительнице Уфы подарили квартиру после вакцинации от COVID-19

Прививка от коронавируса буквально подарила жительнице Уфы счастливый билет. Женщина выиграла однокомнатную квартиру, став одной из 38 тысяч участников лотереи.

Среди населения столицы Башкортостана с 14 мая по 20 июня проходила акция «Здоровая Уфа». После вакцинации участники могли получить смартфоны, ценные подарки и главное — недвижимость.

Тамара Рафикова привилась 28 мая и автоматически стала участником розыгрыша. Однако она даже подумать не могла, что забота о коллективном иммунитете обернется выигрышем приза.

«Я вначале даже заплакала. Думала, что шутка какая-то. А потом рассмеялась! Говорю мужу, когда тот смотрел телевизор: «Слушай, мне, оказывается, квартиру дают». А он: «Какую квартиру? Не мешай», — вспоминает победительница.

Женщина призналась, что шла на вакцинацию только с целью укрепления здоровья. По ее словам, изначально она даже не придала значения выданному лотерейному билету.

Сертификат на квартиру Тамаре Рафиковой выдал гендиректор инвестиционно-строительной компании «Агидель-ИнвестСтрой» Филюс Ишбулатов. По его словам, правительство Башкортостана обратилось к нему с просьбой предоставить недвижимость. Мужчина заявил, что акция стала благотворительной.

«Через год мы планируем сдать дом, заселить его. Это однокомнатная квартира около 40 м² в замечательном районе «Белые росы». Два дома мы уже сдали, в следующем году еще три дома сдаем. Там есть большой хороший современный детский садик», — рассказывает представитель компании.

За последние 24 часа на территории республики коронавирусом заразилось порядка 155 человек. Всего за время пандемии в регионе переболело более 41 тысячи граждан.