Кириленко назвал олимпийскую квалификацию самым неудачным турниром

Москва, 2 июля. Подопечные Сергея Базаревича потерпели поражение от Германии (67:69) во втором туре квалификационного олимпийского турнира в хорватском Сплите.

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о скорой «перезагрузке» сборной после невыхода мужской команды на Олимпийские игры, которые стартуют в конце июля в Токио.

По его словам, РФБ затянула с кадровыми перестановками из-за переноса токийских Игр на год. Однако он отметил, что сборная должна была побороться за путевку на Олимпиаду.

«Но что есть, то есть, и на сегодняшний день в национальную команду приезжают лучшие из тех, кто способен ей помочь... Не показали мы себя только в олимпийской квалификации — это самый неудачный турнир, который я видел», — резюмировал Кириленко.

По результатам квалификационного турнира в Сплите сборная России заняла последнее место в группе А3 и не вышла в полуфинал.