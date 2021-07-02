«Запад совершил ошибку»: немцы отреагировали на слова Мааса об отношениях с Россией

Берлин, 2 июля. Читатели издания Der Spiegel прокомментировали заявление главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса об отношениях с Россией.

Немецкий министр по итогам переговоров с польским коллегой Збигневом Рау подчеркнул, что Евросоюз не заинтересован в разрушении экономических связей с Россией, так как это может привести к сближению Москвы с Пекином.

Читатели Der Spiegel отметили, что европейские лидеры поздно осознали свой просчет — Запад уже совершил стратегическую ошибку в отношении РФ.

«Большая стратегическая ошибка Западом уже совершена. И она состояла в том, что мы не «привязали» Россию к Западу еще в ту пору, когда она была к этому готова», — написал один из интернет-пользователей.

Ранее сообщалось, что Хайко Маас и глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудили реализацию проекта «Северный поток — 2». Американский госсекретарь назвал газопровод опасным для энергетики ЕС.