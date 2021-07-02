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Захарова назвала инцидент с заменой флага в Риге политическим хулиганством

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:57
Политика
Захарова назвала инцидент с заменой флага в Риге политическим хулиганством
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 2 июля. Инцидент с заменой российского триколора на флаг Олимпийского комитета в Риге является политическим хулиганством, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала решение Москвы о запрете въезда на территорию РФ мэру Риги Мартиньшу Стакису, снявшему российский флаг во время ЧМ по хоккею. Главе латвийской столицы следует думать о развитии экономических связей с регионами России, а не заниматься политическим хулиганством, подчеркнула Захарова.

«Занимая соответствующий пост, он должен знать об общепринятой в мире норме уважительного отношения к государственной символике», — отметила спикер дипломатического ведомства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков резко ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о желто-голубом флаге над зданием Госдумы.

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Все новости / Политика / Захарова назвала инцидент с заменой флага в Риге политическим хулиганством
россия захарова рига флаг
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