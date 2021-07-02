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В России заразились коронавирусом еще 23 218 человек

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:55
Общество
В России заразились коронавирусом еще 23 218 человек
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 2 июля. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 23 218 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки заболевания отсутствовали у 13,2% из них. Зарегистрировано 679 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 18 197 пациентов.

Врач Юлия Ткаченко ранее назвала пять основных отличий течения коронавирусной инфекции в легкой форме и ОРВИ. Особенностями коронавируса являются исчезновение обоняния и вкуса, появление сухого кашля, повышение температуры. Также может возникнуть ощущение нехватки воздуха.

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