Авербух осудил Губерниева за резкую шутку в адрес Бузовой

Москва, 2 июля. Фигурист Илья Авербух прокомментировал скандал между телеведущей Ольгой Бузовой и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Хореограф упрекнул обозревателя за острое интервью.

Старт чемпионата Европы запомнится зрителям не только результатами сборной России, но и скандалом, который развернулся в одном из эфиров канала «Матч ТВ» между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым. Телеведущая остро отреагировала на шутку комментатора о том, перестала ли звезда пить коньяк по утрам, и вскоре на обозревателя обрушилась критика со стороны российских селебрити. Резонансный инцидент прокомментировал спортивный хореограф Илья Авербух. Фигурист осудил комментатора за резкость в адрес артистки.

«Интервью получилось резковатым. Я думаю, что прием, который использовал Дима Губерниев, до него провернула Ксения Собчак в интервью с Юлией Волковой. Но Ксения сделала это гораздо деликатнее, к тому же она имела на это право. А вот Диме в общении с женщиной не стоило так делать», — отметил хореограф в интервью Sports24.

Авербух подчеркнул, что с уважением относится как к Губерниеву, так и к Бузовой. По словам спортсмена, телеведущая отличается целеустремленностью и не боится упорной работы.

Бузова отмечает, что иногда она слишком увлекается работой. Однако недавно звезда неожиданно устроила себе отпуск на сафари и порадовала себя серьгами стоимостью в несколько миллионов рублей.