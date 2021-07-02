Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 12:21
12:20
Общество
В Якутии появились пять первых «свободных от коронавируса» заведений
12:18
Евро 2020
Фан-зона чемпионата Европы открывается на Дворцовой площади Петербурга
12:18
Весь мир
Папа римский обратился к властям Ливана на фоне затяжного кризиса в стране
12:15
Евро 2020
Черчесов поздравил Шевченко с выходом сборной Украины в 1/4 финала Евро
12:15
Общество
Москвичам с ОРВИ рекомендовали соблюдать самоизоляцию
12:11
Общество
Скончался участник первого Парада Победы, герой спецпроекта ФАН Алексей Кужильный
12:10
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснила важность вакцинации от коронавируса
12:10
Весь мир
Псевдо-халифат: как начиналась экспансия «Исламского государства»* в Сирии
12:09
Происшествия
Девушка выпала из окна и разбилась насмерть
12:02
Экономика
Инвестиционный приток в Россию за неделю составил 70 млн долларов
Все новости

Авербух осудил Губерниева за резкую шутку в адрес Бузовой
Шоу-бизнес
Авербух осудил Губерниева за резкую шутку в адрес Бузовой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 2 июля. Фигурист Илья Авербух прокомментировал скандал между телеведущей Ольгой Бузовой и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Хореограф упрекнул обозревателя за острое интервью.

Старт чемпионата Европы запомнится зрителям не только результатами сборной России, но и скандалом, который развернулся в одном из эфиров канала «Матч ТВ» между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым. Телеведущая остро отреагировала на шутку комментатора о том, перестала ли звезда пить коньяк по утрам, и вскоре на обозревателя обрушилась критика со стороны российских селебрити. Резонансный инцидент прокомментировал спортивный хореограф Илья Авербух. Фигурист осудил комментатора за резкость в адрес артистки.

«Интервью получилось резковатым. Я думаю, что прием, который использовал Дима Губерниев, до него провернула Ксения Собчак в интервью с Юлией Волковой. Но Ксения сделала это гораздо деликатнее, к тому же она имела на это право. А вот Диме в общении с женщиной не стоило так делать», — отметил хореограф в интервью Sports24.

Авербух подчеркнул, что с уважением относится как к Губерниеву, так и к Бузовой. По словам спортсмена, телеведущая отличается целеустремленностью и не боится упорной работы.

Бузова отмечает, что иногда она слишком увлекается работой. Однако недавно звезда неожиданно устроила себе отпуск на сафари и порадовала себя серьгами стоимостью в несколько миллионов рублей.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Авербух осудил Губерниева за резкую шутку в адрес Бузовой
губерниев бузова авербух
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru