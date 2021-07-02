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В Башкирии восьмилетний мальчик задохнулся в холодильнике во время игры в прятки
Происшествия
В Башкирии восьмилетний мальчик задохнулся в холодильнике во время игры в прятки
 /  pixabay.com

Уфа, 2 июля. Восьмилетний ребенок задохнулся в старом холодильнике во время игры в прятки. Трагедия произошла в селе Карманово.

Дети играли в прятки, и восьмилетний мальчик спрятался в старом советском холодильнике. Из-за особенности строения холодильника его нельзя было открыть изнутри. Мальчик не смог самостоятельно выбраться наружу и задохнулся. Родители обнаружили его тело поздно ночью.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия. По факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее семилетний мальчик погиб на детской площадке в подмосковном Королеве. Он на несколько минут остался без присмотра родителей и получил травму, несовместимую с жизнью.

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ребенок прятки задохнулся
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