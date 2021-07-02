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Россияне смогут бесплатно вакцинироваться в частных клиниках

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:45
Общество
Россияне смогут бесплатно вакцинироваться в частных клиниках
pixabay.com

Москва, 2 июля. Жители России смогут проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции и профилактические прививки на бесплатной основе в частных медицинских учреждениях.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь в стране частные клиники, которые являются участниками территориальной программы обязательного медицинского страхования, смогут бесплатно вакцинировать жителей. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Сервис Delivery Club ранее организовал собственный прививочный пункт. Сотрудники смогут пройти в нем вакцинацию от коронавирусной инфекции. Пункт появился в Москве.

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