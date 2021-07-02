Путин назначил Игнатенко гендиректором АНО «Общественное телевидение России»

Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин решил назначить Виталия Игнатенко генеральным директором компании «Общественное телевидение России».

Автономной некоммерческой организацией «Общественное телевидение России» будет управлять Виталий Игнатенко. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Игнатенко родился в 1941 году в Сочи. Во время своей карьеры он успел побывать руководителем пресс-службы президента СССР Михаила Горбачева. После этого он занимал пост генерального директора ТАСС с 1991 по 2012 год.

Новый управляющий «Общественного телевидения России» является заслуженным журналистом Российской Федерации.

Экс-глава организации Анатолий Лысенко ушел из жизни после того, как переболел коронавирусной инфекцией. Ему было 84 года.