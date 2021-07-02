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Мозг человека оказался способен путешествовать во времени
Наука
Мозг человека оказался способен путешествовать во времени
pixabay.com  /  PD

Москва, 2 июля. Человеческий мозг может совершать ментальные путешествия во времени, заявили ученые из Франции и Нидерландов.

По словам исследователей, мозг обладает внутренним потоком времени, который не может контролироваться из внешнего мира. Научная работа опубликована в журнале Journal of Neuroscience.

Чтобы подтвердить эту концепцию, эксперты изучали мозг пациентов с эпилепсией, к которому подсоединили специальные электроды. Как оказалось, в какой-то момент в органе активировались так называемые временные клетки.

Российские ученые впервые в истории смогли определить участки мозга, которые «думают» об угрозах. Выяснилось, что близкие по значению слова обрабатывают области мозга, находящиеся рядом.

Ученые из Чехии, в свою очередь, провели исследование и выяснили, как классическая музыка воздействует на мозг больных эпилепсией. Так, прослушивание музыки Моцарта может понизить частоту эпилептиформных разрядов почти на треть, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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