Мозг человека оказался способен путешествовать во времени

Москва, 2 июля. Человеческий мозг может совершать ментальные путешествия во времени, заявили ученые из Франции и Нидерландов.

По словам исследователей, мозг обладает внутренним потоком времени, который не может контролироваться из внешнего мира. Научная работа опубликована в журнале Journal of Neuroscience.

Чтобы подтвердить эту концепцию, эксперты изучали мозг пациентов с эпилепсией, к которому подсоединили специальные электроды. Как оказалось, в какой-то момент в органе активировались так называемые временные клетки.

Российские ученые впервые в истории смогли определить участки мозга, которые «думают» об угрозах. Выяснилось, что близкие по значению слова обрабатывают области мозга, находящиеся рядом.

Ученые из Чехии, в свою очередь, провели исследование и выяснили, как классическая музыка воздействует на мозг больных эпилепсией. Так, прослушивание музыки Моцарта может понизить частоту эпилептиформных разрядов почти на треть, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».