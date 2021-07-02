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Съемки картины «Папы» с участием Нагиева и Безрукова стартовали в Сочи
Общество
Съемки картины «Папы» с участием Нагиева и Безрукова стартовали в Сочи
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova / Pravda Komsomolskaya

Сочи, 2 июля. Кинокомпания Fresh Film приступила производству фильма «Папы». Главную роль в будущей премьере сыграет актер Сергей Безруков, режиссером выступит его жена Анна Матисон.

Новый проект компании Fresh Film, основанной продюсерами Михаилом Галустяном и Арменом Ананикяном, сосредоточится на нескольких историях. Четыре новеллы будут посвящены трогательным, но непростым отношениям между отцами и детьми. Съемки картины совсем недавно стартовали в Сочи — именно на юге развернется сюжет истории «Отпуск». Главную роль этой новелле сыграет российская звезда Сергей Безруков.

Продюсерами картины выступят Михаил Галустян, Армен Ананикян, Михаил Погосов. Срежиссирует фильм «Папы» Анна Матисон, сценаристка новогодней франшизы «Елки». Кроме того, картина может похвастаться звездным актерским составом: главные роли в новеллах исполнят Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов, Игорь Жижикин и Марк Богатырев.

Стоит отметить, что именно Безруков анонсировал съемки картины в Сочи. Артист опубликовал пост, в котором заявил о старте работы над фильмом и намекнул, что скоро станет отцом в пятый раз.

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кино нагиев безруков
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