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В США оценили шансы НАТО выдержать обмен ядерными ударами с Россией
Армия
В США оценили шансы НАТО выдержать обмен ядерными ударами с Россией
wikipedia.org  /  United States Department of Energy

Вашингтон, 2 июля. Ядерного арсенала НАТО не хватит для сдерживания российских войск в Восточной Европе в случае военного противостояния.

В публикации американского издания The National Interest говорится, что аналитики из корпорации RAND смоделировали схватку между Россией и НАТО в Прибалтике. Оказалось, что в случае войны западные военные даже с помощью ядерного оружия не смогут сдержать ВС РФ, передает «ПолитРоссия».

«Ядерное оружие НАТО не является сдерживающим фактором для России, потому что Европа может потерять гораздо больше от обмена ядерными ударами», — пишут журналисты из США.

По мнению экспертов, основной ущерб будет нанесен гражданскому населению, а не российской армии. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что наиболее вероятным ответом РФ на агрессию НАТО станет удар по пяти авиабазам Североатлантического альянса. Такой маневр позволит существенно снизить военный потенциал армии противника, для которого война с Москвой в конечном счете обернется полным крахом.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании с представителями Минобороны РФ заявил, что в России серьезно укрепился потенциал ядерной триады. При этом на Западе считают, что Москва сегодня имеет арсенал мощного тактического ядерного вооружения для нанесения удара по НАТО в случае угрозы, передает RT.

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россия нато ядерное оружие
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