Президентский фонд культурных инициатив получил более четырех тысяч заявок на гранты

Москва, 2 июля. Президентский фонд культурных инициатив менее чем за три недели принял более четырех тысяч заявок от творческих коллективов на получение грантов.

Старт приема заявок был 15 июня. Команды могут принять участие в первом грантовом конкурсе в сфере культуры, искусства и креативных индустрий до конца июля через информационную систему организации.

Как отметили в фонде, ограничений по сумме грантов нет. Заявки делятся на несколько категорий: до полумиллиона рублей, от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, от 3 миллионов до 10 миллионов рублей, свыше 10 миллионов рублей. Как уточнили в пресс-службе организации, сумма гранта для коллектива будет зависеть от сути и масштаба проекта, также будут смотреть на правильность оформления заявки и подачи документов.

На днях стало известно о создании школьниками из Казани платформы для детских стартапов. Несовершеннолетние от 8 до 16 лет могут представить собственные проекты в разных направлениях: бизнес, программирование, музыка, фото и видео, наука, литература.