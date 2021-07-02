Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 12:20
12:20
Общество
В Якутии появились пять первых «свободных от коронавируса» заведений
12:18
Евро 2020
Фан-зона чемпионата Европы открывается на Дворцовой площади Петербурга
12:18
Весь мир
Папа римский обратился к властям Ливана на фоне затяжного кризиса в стране
12:15
Евро 2020
Черчесов поздравил Шевченко с выходом сборной Украины в 1/4 финала Евро
12:15
Общество
Москвичам с ОРВИ рекомендовали соблюдать самоизоляцию
12:11
Общество
Скончался участник первого Парада Победы, герой спецпроекта ФАН Алексей Кужильный
12:10
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснила важность вакцинации от коронавируса
12:10
Весь мир
Псевдо-халифат: как начиналась экспансия «Исламского государства»* в Сирии
12:09
Происшествия
Девушка выпала из окна и разбилась насмерть
12:02
Экономика
Инвестиционный приток в Россию за неделю составил 70 млн долларов
Все новости

Президентский фонд культурных инициатив получил более четырех тысяч заявок на гранты

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:29
Общество
Президентский фонд культурных инициатив получил более четырех тысяч заявок на гранты
 /  Фото предоставлено проектом «Рисуем в большом городе»

Москва, 2 июля. Президентский фонд культурных инициатив менее чем за три недели принял более четырех тысяч заявок от творческих коллективов на получение грантов.

Старт приема заявок был 15 июня. Команды могут принять участие в первом грантовом конкурсе в сфере культуры, искусства и креативных индустрий до конца июля через информационную систему организации.

Как отметили в фонде, ограничений по сумме грантов нет. Заявки делятся на несколько категорий: до полумиллиона рублей, от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, от 3 миллионов до 10 миллионов рублей, свыше 10 миллионов рублей. Как уточнили в пресс-службе организации, сумма гранта для коллектива будет зависеть от сути и масштаба проекта, также будут смотреть на правильность оформления заявки и подачи документов.

На днях стало известно о создании школьниками из Казани платформы для детских стартапов. Несовершеннолетние от 8 до 16 лет могут представить собственные проекты в разных направлениях: бизнес, программирование, музыка, фото и видео, наука, литература.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Президентский фонд культурных инициатив получил более четырех тысяч заявок на гранты
грант творчество президентский фонд культурных инициатив
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru