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Путин утвердил право родственников умерших на получение доступа к врачебной тайне

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:40
Политика
Путин утвердил право родственников умерших на получение доступа к врачебной тайне
ru.depositphotos.com

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право родным умерших на доступ к врачебной тайне.

Разглашение сведений, относящихся к врачебной тайне, может быть разрешено лицам, которые были указаны при жизни гражданина. Согласно документу, семья умершего пациента имеет право на получение доступа к врачебной тайне.

Ранее Путин утвердил закон об усилении контроля за оборотом оружия в России. Медицинские противопоказания станут новым условием для отказа в получении лицензии.

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