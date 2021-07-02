Путин утвердил право родственников умерших на получение доступа к врачебной тайне

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право родным умерших на доступ к врачебной тайне.

Разглашение сведений, относящихся к врачебной тайне, может быть разрешено лицам, которые были указаны при жизни гражданина. Согласно документу, семья умершего пациента имеет право на получение доступа к врачебной тайне.

Ранее Путин утвердил закон об усилении контроля за оборотом оружия в России. Медицинские противопоказания станут новым условием для отказа в получении лицензии.