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Путин обязал банки сообщать вкладчикам размер минимальной гарантированной ставки

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:35
Экономика
Путин обязал банки сообщать вкладчикам размер минимальной гарантированной ставки
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки сообщать вкладчикам в договоре минимальную гарантированную ставку.

Чаще всего доходность вклада определяется плавающими условиями. Кредитно-финансовые организации, в свою очередь, обещают одни проценты, однако при учете множества факторов в договоре предоставляют гораздо меньший процент. В связи с этим Государственная дума приняла данный законопроект во втором чтении.

Российский лидер ранее утвердил запрет для банков, которые ставят галочки за заемщика в кредитных договорах. Закон должен вступить в силу спустя 180 дней после его официального опубликования. Инициатором изменений выступила думская фракция «Единой России».

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путин банки вклады минимальная гарантированная ставка
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