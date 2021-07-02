Путин обязал банки сообщать вкладчикам размер минимальной гарантированной ставки

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки сообщать вкладчикам в договоре минимальную гарантированную ставку.

Чаще всего доходность вклада определяется плавающими условиями. Кредитно-финансовые организации, в свою очередь, обещают одни проценты, однако при учете множества факторов в договоре предоставляют гораздо меньший процент. В связи с этим Государственная дума приняла данный законопроект во втором чтении.

Российский лидер ранее утвердил запрет для банков, которые ставят галочки за заемщика в кредитных договорах. Закон должен вступить в силу спустя 180 дней после его официального опубликования. Инициатором изменений выступила думская фракция «Единой России».