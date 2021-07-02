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ЖК «Дубровка на Неве» ввели в эксплуатацию после проверок прокуратуры

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:37
Происшествия
ЖК «Дубровка на Неве» ввели в эксплуатацию после проверок прокуратуры
ФБА «Экономика сегодня» .

Санкт-Петербург, 2 июля. Застройщик ООО «Невский Форт» ввел в эксплуатацию жилой комплекс «Дубровка на Неве», срок завершения строительства которого постоянно продлевался.

Ситуацией занялась городская прокуратура. Ожидалось, что граждане смогут заселиться в новые квартиры к концу 2018 года, однако этого не произошло. В 2020 году в отношении исполнителя возбудили уголовные дела о мошенничестве и причинении имущественного вреда.

Прокуратура и комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области оказали содействие застройщику и неоднократно проводили заседания рабочих групп. В целях контроля этапов строительства на объект приезжали проверяющие. Несколько дней назад ЖК был введен в эксплуатацию, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Незадолго до этого краснодарскому застройщику, обманувшему дольщиков, ужесточили наказание. От его действий пострадали около 200 человек.

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