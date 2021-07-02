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Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:33
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
city.usinsk.ru

Москва, 2 июля. Закон о возможности поступления в одно общеобразовательное заведение братьев и сестер, даже если они живут в разных районах, приняли в России.

Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Закон отменяет норму обязательного совместного проживания братьев и сестер для приоритета при зачислении в одну школу или детский сад. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Глава просветительского центра патриотического воспитания и ветеран войны в Чечне Герман Владимиров ранее объяснил, как в России улучшить систему образования в школе. Он заявил, что для этого необходима консолидация власти и гражданского общества.

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