Москва, 2 июля. Закон о возможности поступления в одно общеобразовательное заведение братьев и сестер, даже если они живут в разных районах, приняли в России.

Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Закон отменяет норму обязательного совместного проживания братьев и сестер для приоритета при зачислении в одну школу или детский сад. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Глава просветительского центра патриотического воспитания и ветеран войны в Чечне Герман Владимиров ранее объяснил, как в России улучшить систему образования в школе. Он заявил, что для этого необходима консолидация власти и гражданского общества.