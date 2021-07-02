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Подросток издевался над инвалидом детства с помощью пистолета и газа на Камчатке
Происшествия
Подросток издевался над инвалидом детства с помощью пистолета и газа на Камчатке
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Петропавловск–Камчатский, 2 июля. 17-летний школьник издевался над ребенком-инвалидом в Камчатском крае. Как стало известно ФАН, молодой человек избивал мальчика руками, стрелял в него из пневматического пистолета и травил бытовым газом.

Стражи порядка выяснили, что с октября 2020 года по февраль 2021 года учащийся одной из школ Пенжинского района совершал насильственные действия в отношении малолетнего инвалида. Об этом стало известно после того, как мать потерпевшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». В настоящее время по уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, оно передано в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю Елена Ильина.

На время следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде присмотра.

«Незадолго до случившихся событий мама 9-летнего инвалида познакомилась с отцом обвиняемого, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Через некоторое время они приняли решение жить вместе без регистрации брака. Оба работали на местных предприятиях. Иногда у них случались моменты, когда ребенка-инвалида оставляли на попечение сына сожителя».

Это не очень нравилось подростку. Он всячески унижал беспомощного мальчика, пока отсутствовали взрослые.

«Молодой человек купил в магазине баллончик бытового газа и заставлял им дышать своего подопечного. Парень также расстреливал инвалида из пневматического пистолета, заряженного бумагой. Несколько раз юноша избил мальчика прямо на территории школы, перед уроками», — дополнил источник.

Обвиняемый не отличался примерным поведением в школе и быту. Он состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних местной полиции. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до трех лет лишения свободы.

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