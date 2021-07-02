Одиннадцатилетний мальчик из Кирова утонул в бассейне аквапарка

Киров, 2 июля. Юный житель Кирова утонул в бассейне аквапарка. По факту гибели 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась в заведении на улице Грибоедова. Известно, что 11-летний мальчик погиб во время купания, сообщает региональный Следственный комитет России.

Как стало известно, делом займется прокуратура Ленинского района Кирова. В частности, ведомство проверит действия конкретных должностных лиц, ответственных за организацию и соблюдение безопасного нахождения несовершеннолетних на территории и в помещениях аквапарка. По имеющейся предварительной информации, школьник остался без присмотра родителей и сотрудников заведения, в результате чего случилось непоправимое.

Ранее молодой человек утонул в бассейне спорткомплекса в Кемеровской области. Погибшим оказался 27-летний посетитель, который во время плавания внезапно ушел под воду.