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Одиннадцатилетний мальчик из Кирова утонул в бассейне аквапарка

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:42
Происшествия
Одиннадцатилетний мальчик из Кирова утонул в бассейне аквапарка
pixabay.com/

Киров, 2 июля. Юный житель Кирова утонул в бассейне аквапарка. По факту гибели 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась в заведении на улице Грибоедова. Известно, что 11-летний мальчик погиб во время купания, сообщает региональный Следственный комитет России.

Как стало известно, делом займется прокуратура Ленинского района Кирова. В частности, ведомство проверит действия конкретных должностных лиц, ответственных за организацию и соблюдение безопасного нахождения несовершеннолетних на территории и в помещениях аквапарка. По имеющейся предварительной информации, школьник остался без присмотра родителей и сотрудников заведения, в результате чего случилось непоправимое.

Ранее молодой человек утонул в бассейне спорткомплекса в Кемеровской области. Погибшим оказался 27-летний посетитель, который во время плавания внезапно ушел под воду.

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